První z roku 2012 skončil vzetím dětského rukojmí a těžkým zraněním vychovatelky, druhý v roce 2014 smrtí studenta a několika zraněními. Žádostí o propuštění ze zabezpečovací detence se v úterý zabýval soud. Ten zvažoval možnost propuštění do ochranného ústavního léčení.

„Je mi strašně líto toho, co jsem udělala. Tehdy jsem na tom byla po psychické stránce mnohem hůř než dnes. Beru depotní injekce, které mi pomáhají. Uvědomuji si svou nemoc. Vím, že léky budu muset brát do konce života, a jsem za to ráda. Vím, že mi pomáhají a nedovolila bych si je vysadit,“ vyjádřila se Orlová. Zároveň si postěžovala na špatné podmínky v detenci. Vadilo jí především chování žen, s nimiž sdílí celu.