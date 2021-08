Vrbice je asi nejvzdálenější městskou částí od centra Bohumína. Jaké má město v nejbližší době v této lokalitě investiční plány?

Vrbice s pěti sty obyvateli je nejmenší městkou částí Bohumína. Významnou plochu v katastru obce tvoří vodní plocha Vrbického jezera, která vznikla po ukončené těžbě štěrkopísku. Přímo se nabízí k rekreačnímu využití, samozřejmě při respektování ochrany přírody v území Natura 2000 a ptačí oblasti.

Pokud jde o již realizované investice, tak v minulých letech jsme na ochranných protipovodňových hrázích vystavěli cyklostezky vhodné také pro in-line bruslaře. Stavba lávky přes Vrbickou stružku u ústí do Odry v roce 2017 zase byla prvním předpokladem k propojení Odry a Ostravice od Starého Bohumína až na Frýdecko-Místecko. Spojení jsme letos završili vybudováním cyklostezky mezi Vrbickou a Antošovickou lávkou.

Počítá se tam s nějakou masivnější rodinnou výstavbou?

Po zklidnění dopravy v Ostravské ulici, ke kterému došlo po zprovoznění dálnice, je zájem o postupné zastavování volných ploch v prolukách podél Ostravské a Vrbické ulice. Pro masivnější rodinnou výstavbu však není ve Vrbici prostor.

Poté, co byla doprava z velké části převedena na dálnici, lidé ve Vrbici si bezpochyby oddechli. Je ale podle Vás něco, co je přesto trápí, co jim třeba chybí, co by chtěli změnit, co by přivítali, kdyby měli dostupnější a nemuseli za tím do města?

Vrbičtí s obavami hledí na vývoj reklamačních jednání ohledně zvlněné dálnice a doufají, že masivní plánovaná rekonstrukce na nějaký čas opět nevrátí nákladní dopravu do obce. A taky by uvítali, kdyby je přestala občas obtěžovat skládka a kompostárna na území Ostravy-Hrušova.

Vrbické jezero je velkou turistickým lákadlem pro místní, ale i lidi z nedaleké Ostravy. Město tam nyní nechalo nově vybudovat přístaviště a molo. Má tam radnice ještě nějaké další plány, např, vybudování kempu nebo něco podobného?

V plánu je vytvoření okruhu kolem jezera podobně jako u přehrady Olešná, zbývá poslední asi osmisetmetrový úsek. V blízkosti záchytného parkoviště a stávajícího sportovního areálu vznikla ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava na pozemcích obvodu Slezská Ostrava nová pláž a postupně se zde buduje nové zázemí. Záměrům předcházelo odkanalizování zástavby, aby nedocházelo ke znečisťování jezera. Město buduje zejména infrastrukturu k rozvoji rekreace, cyklostezky, cykloboxy a mobiliář pláže.

Další rozvoj plánujeme v areálu fotbalového hřiště a na sousední soukromé ploše, která byla územním plánem vyčleněna právě k rekreačnímu využití. V plánu je rozvíjet nerušivé vodní atrakce. Ještě tuto sezónu díky vybudovaným plovoucím molům a přístavišti zde zahájíme provoz půjčovny pramic a šlapadel. V budoucnu by zde mohlo mít zázemí vodní lyžovaní či wakeboarding na laně s tichým elektrickým pohonem. Chceme taky zachovat využití jezera pro rybáře, ti ovšem museli slevit ze svých nároků na dojíždění k jezeru autem.

Mají obyvatelé Vrbice z této turistické lokality nějaké přínos, nebo naopak z toho pramení nějaké potíže typu znečištění odpadky, noční hluk, přeplněné cesty kvůli zaparkovaným autům či něco podobného?

Místní nové stezky a okruhy hojně využívají. V minulosti byli zvyklí na nápory rekreantů z Ostravy, které pak zbrzdila výstavba dálnice a dálničního mostu. Určitě by jim vadil provoz motorových člunů, ale to nepřichází v úvahu. Znečisťování přírody neukázněnými návštěvníky nás asi v poslední době trápí téměř všude.