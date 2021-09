Nové přístaviště má třicet metrů na délku a dvacet na šířku a kotvit v něm může až 18 loděk. Je vyrobeno z ocelových rámů a plastových plováků, které jsou bezúdržbové. Ze stejných komponentů vzniklo i plavecké molo, které mohou během letní sezóny využívat lidé k opalování a lepšímu přístupu do vody. Součástí rekreačního areálu je i chráněné koupání, pláž, cykloboxy, lavičky, gril, převlékárna a mobilní toaleta.

„Projekt propojuje volnočasové vyžití v přírodě a zlepšení podmínek místní fauny. Vrbické jezero je součástí ptačí oblasti a evropského systému významných chráněných území Natura 2000, proto jsme tu vybudovali i ekomolo pro ptáky. I z toho důvodu je na vodní hladině přísně zakázáno využívat plavidla na motorový pohon. Současně jsme vyšli vstříc rybářům a provoz půjčovny časově uzpůsobujeme i jejich potřebám,“ doplnil Macura s tím, že na loďkách je možné se projet od 14 do 18 hodin.

Maximální doba vypůjčení loďky či šlapadla je jedna hodina, ceny za jednotlivý typ plavidla se pohybují od 150 do 250 korun, v případě půlhodinové projížďky od 90 do 150 korun.

„Návštěvníci ji budou moci využít každý další víkend až do konce října, samozřejmě pokud budou příznivé klimatické podmínky. V případě deště či poklesu teplot pod deset stupňů Celsia zůstane zavřená. Obsluhu půjčovny najdou zájemci na pláži u jezera. Ve stánku vyřídí formality v podobě ověření totožnosti a zaplacení půjčovného, obdrží také informace o povolené trase plavby a dalších náležitostech. Současně si vyzvednou záchranné vesty,“ uvedla vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Mirka Šmídová s tím, že v testovacím provozu není nutné využívat rezervační systém.

"Zatím jede pouze v omezeném testovacím provozu, od příští sezóny už se počítá s plnohodnotným využitím. V nabídce jsou aktuálně čtyři pramice a dvě šlapadla, lidé v nich budou moci vyrazit na vodu každý víkend až do konce října," uvádí tisková mluvčí města Jana Končítková.

Ctyři pramice a dvě šlapadla. To je nová nabídka Bohumína pro návštěvníky Vrbického jezera. Půjčovna loděk začíná fungovat tento týden.

