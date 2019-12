A průtahům zřejmě není konec. „V současné době je termín podání nabídek stanoven na 4. prosince 2019, ale vzhledem ke stále probíhajícím dodatečným informacím předpokládáme na prodloužení do půlky prosince 2019,“ potvrdila Deníku Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic.

Jestliže se původně měly přihlášky uzavírat 22. listopadu, a stále není hotovo, je víc než jisté, že březnový termín zahájení stavby je ohrožen.

A co víc! Není vyloučeno, že se stavět vůbec nezačne. Objevují se totiž hlasy, že s pokračujícími průtahy se peníze blokované na stavbu obchvatu přesunou jinam. Nebyl by to jediný podobný případ.

Město sice v této věci žádné páky na stát nemá, ale jeho zástupci účastní se důležitých jednání. Příští týden vyráží do Prahy náměstek primátora Lukáš Raszyk a tak přiveze aktuální informace k celé věci.

Odklad, odklad, odklad

Přípravy stavby obchvatu Karviné už jsou opravdovým evergreenem. Loni na jaře už nechalo ŘSD vysekat a vykolíkovat trasu tak, aby se mohlo začít stavět. Vytyčený úsek ale v některých místech opět zarůstá křovinami. Původně se mělo začít v těchto loni na jaře, další termín byl v červnu 2018. Pak přišel termín říjen 2019, i ten už je ale prošlý.

„Vlivem různých okolností byl projektantům stavby I/67 Karviná – obchvat prodlužován termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a tím se nám posouvaly i termíny výběrového řízení a předpokládané zahájení stavby. Letos v srpnu či září počítáme se vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby a začátek prací je plánován přibližně na březen roku 2020,“ hlásili zástupci ŘSD letos v srpnu.