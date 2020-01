Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl na twitteru uvedl, že na stavbu obchvatu Karviné obdržel podnik deset nabídek.

„Nejvýhodnější nabídku podala společnost Skanska ve výši 898 milionů korun. Se začátkem stavební sezony 2020 se předpokládá zahájení stavby," uvedl Mátl.

ŘSD počítá s tím, že stavba bude zahájena na začátku letošní stavební sezony, tedy přibližně v březnu. Tato informace je na internetových stránkách ŘSD.

Stavba má být hotova za dva roky. Už předloni na jaře už nechalo ŘSD vysekat a vykolíkovat trasu tak, aby se mohlo začít stavět. „Jsou provedené přípravné práce stavby (včetně demolice pozemních objektů). Vykoupeny jsou všechny pozemky potřebné pro stavbu. Jsou vydaná stavební povolení na všechny stavební objekty," uvedlo ŘSD.

Silnice bude dlouhá téměř tři kilometry a její součástí bude kilometrová protihluková stěna, most nebo podchod pro pěší. Stavba bude dvoupruhá, půjde o přeložku silnice I/67, která vede středem Karviné.

Mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček řekl, že město doufá, že obchvat, na který Karviná čeká více než 20 let, konečně uleví dopravě i lidem v centru. Obchvat města je v podle něj územních plánech už od roku 1977.

Silnice povede od křižovatky Nádražní ulice s Ostravskou (I/59) kolem jezera s karvinskou loděnicí a městské části Darkov. Na silnici I/67 se napojí za městem u takzvaného Darkovského moře.

Bude se čistit také jezero v parku

Kromě stavby obchvatu by se na jaře měly rozběhnout také práce na vyčištění jezera v parku. Město usilovalo o to, aby se to stihlo před zahájením stavby obchvatu, což ale nevyjde.

„Nechtěli jsme zdržovat zahájení stavby obchvatu, takže práce zřejmě poběží souběžně. My nyní hledáme místo, kam se budou ukládat sedimenty. Povodně jsme totiž počítali s místem, kde se bude stavět obchvat,“ řekl náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk. Dodal, že v tomto případě došlo ke zpoždění kvůli administrativním záležitostem a věří, že čištění jezera začne letos.