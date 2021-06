Komentované prohlídky zámeckého parku určených pro veřejnost nově nabízejí v Orlové. Rozsáhlý zámecký park je opravdovou chloubou Orlové a když navíc jeho prohlídky vede Květoslava Vítová, odbornice na slovo vzatá, je to zážitek.

Orlová nově nabízí letní komentované prohlídky Zámeckého parku v Orlové-Městě. | Foto: Nataša Cibulková

„Když jsem před třiceti lety nastoupila na odbor životního prostředí orlovské radnice, byla jsem z parku nešťastná. Vypadalo to tady hrozně, ale mělo to obrovský potenciál. Věděla jsem, že když se do toho pustíme a seženeme prostředky na jeho obnovu, tak se to musí podařit,“ vysvětlila dnes již bývalá pracovnice odboru životního prostředí.