Město, zužované útlumem tamního špitálu i měsíce rozestavěnou dírou místo náměstí, si už dobré zprávy zasloužilo, obzvláště, když za náměstí ani špitál místní nemohou.

„Ta koupě je navíc i ekonomicky výhodná. Pronájem plochy stojí podle sezony na měsíc od 150 do 300 tisíc korun. My jsme rok starou plochu koupili za 1,3 milionu a záruka na její provoz by měla být více jak deset let. Orlované tak budou moci bruslit každý rok a nám se taková investice brzy vrátí a vyplatí lépe, než každoroční pronájmy,“ vysvětluje starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Plocha bude letos v provozu v blízkosti workoutového hřiště u ZŠ Školní. Start by měl být začátkem prosince, provozní doba bude přes týden od 13 do 20, o víkendech od 9 do 20 hodin. „V plánu máme provoz ještě během ledna, možná i února,“ dodává starosta s tím, že plocha je navíc šetrná také k ekologii. Její technologie totiž jede bez chlazení.

„Věříme, že Orlovanům tento dárek udělá radost a naladí tu pravou adventní atmosféru,“ dodal orlovský starosta.

A zdá se, že skutečně ano. Když se daná zpráva objevila na městském facebooku, sklidila stovky kladných „lajků“ a v debatě se takřka neobjevil záporný názor. V regionu, kde se to jinak na sociálních sítích kritiky a lidmi, kteří „rozumí všemu“ jen hemží, je to takřka výjimka.