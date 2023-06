Mnoho Havířovanů i přespolních ho někdy pozorovalo. Při letu i v klidu mohli obdivovat jeho nádherné žlutomodře zbarvené peří. Velký papoušek ara jménem Ozzy je místní atrakcí, která se líbí dětem i dospělým.

Havířovský papoušek Ozzy. | Foto: Jiří Kubiena

Teď už ale na náměstí ani v parku na nábřeží nebývá Ozzy k vidění, což vyvolalo bouřlivou diskuzi na sociální sítích. Zákaz létání vydaný městem? Nebo snad hygieniky? Proč už Ozzyho na cyklostezce naproti občerstvení na nábřeží nepotkáváme? Co za tím je?

„Jsem naštvaná. Naše celebrita, Ozzy, chlouba Havířova, má zákaz létat na náměstí a pod Havířovem…,“ napsala Dana Radová

Deník na tyto otázky hledal odpověď a zjistil, že celá věc se má trochu jinak, než se píše na Facebooku. Zaprvé: žádný příkaz ani zákaz, na základě údajné stížnosti na magistrátu, neexistuje. Potvrdila to mluvčí města. „Úřad žádnou stížnost týkající se zmiňovaného papouška neprojednával. Žádný zákaz ani nařízení v takové věci nevydal,“ řekla mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná.

Mezi lidmi hrozí ptákovi nebezpečí

Redakci Deníku se podařilo spojit přímo s majitelem. Zjistila, že žádná restrikce ani senzace se v tomto případě nekoná. Za „zmizení“ papouška Ozzyho z centra města stojí lidská zloba a nesnášenlivost. Podle některých pisatelů na sociálních sítích majitel papouška už kdysi řešil výhrůžky, že mu Ozzyho zastřelí a pokud začal někdo dělat takové naschvály, nedivím se, že s ním jezdí raději tam, kde ho uvidí rádi,“ píše Andrea Šilhánková.

A přesně to redakci potvrdil i majitel Ozzyho. „Není to nová věc, ale poslední dobou se stávalo, že když jsem Ozzyho nechal proletět na nábřeží v parku, občas po něm někdo hodil kamenem a podobně. Už jsem toho měl dost, mám pochopitelně strach, aby Ozzymu někdo neublížil a proto jsem se rozhodl, že s ním budu jezdit za město, kde si to teď užívá a já nemusím trnout strachy,“ řekl Deníku majitel papouška, který si dokonce pořídil auto, aby mohl se svým miláčkem jezdit do přírody.