„Tento obraz je pro mě osobní záležitostí. Chtěl jsem do tohoto projektu přinést to nejlepší z toho, co dělám a co umím," prohlásil ke svému aktuálnímu dílu Vavrous. Jeho slova a dílo společně vytvářejí silný emocionální odkaz, který oslovuje všechny, kdo mural spatří.

Na závěr proběhla beseda s Karin Lednickou, autorkou knihy Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie. Lednická, známá svým hlubokým zájmem o místní historii, zdůraznila význam takovýchto setkání: „Tato setkání propojují lidi a jsou nesmírně důležitá pro naši komunitu."

O muralu v Životicích pak s dojetím uvedla: „Tento mural je pro mě mimořádně emotivní, neboť silně připomíná tragické události a oběti, které nemají být zapomenuty." Její slova podtrhují nejen historický, ale i emocionální význam tohoto uměleckého díla pro celou komunitu.

„Děkujeme všem, kteří se na projektech podíleli nebo je podpořili. Taková pomoc je důležitá nejen pro připomínání historie, ale i pro naši současnost. Stále doufáme, že do budoucna nebude potřeba suplovat veřejné instituce v zachování památky na Životickou tragédii. Rádi bychom viděli Památník životické tragédie přístupný bez předchozí rezervace a vnitřní expozici obohacenou o nejnovější historické poznatky," řekl na závěr místopředseda spolku Životice Sobě.