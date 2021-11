Ukázalo se, že kradené dřevo končí v Polsku.Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil trestní stíhání tří mužů polské národnosti ve věku 25, 30 a 38 let.

Podle policejních vyšetřovatelů třicetiletý muž koncem září na území Polské republiky předal instrukce svému spolupachateli ve věku 38 let. Vyzval ho k cestě do České republiky s náklaďákem a s přívěsem, aby na Bruntálsku naložil volně dostupné dřevo z několika lesních skládek v katastru Karlovic.

Muž ve věku 38 let tedy nastartoval tahač Scania a u Karlovic skutečně začal nakládat dřevo naskládané hned vedle lesní cesty. Naložil nejméně 40 kubíků smrkové kulatiny v pětimetrových délkách. Podle plánu kradené dřevo převezl do Polské republiky, kde bylo zpracováno a rozprodáno.

Třetím spolupachatel ve věku 25 let dostal od třicetiletého organizátora instrukce, že má ve stejné době, tedy na přelomu září a října, vyrazit náklaďákem Scania a s přívěsem do lesů v katastru Zlatých Hor. Tento muž v lesích Zlatohorska z volně přístupné skládky naložil nejméně 35 kubíků smrkové kulatiny ve čtyřmetrových délkách. Také tento náklad převezli výtečníci do Polska ke zpracování a k následnému prodeji.

Tyto nákladní soupravy posloužily k odvozu ukradené kulatiny do Polska.Zdroj: PČR

„Popsaným protiprávním jednáním vznikla poškozeným právnickým osobám a organizacím celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 200 tisíc korun,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

Na případu pracovala skupina policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále. Koncem října už znala pachatele. Ukázalo se, že na tento typ trestné činnosti se polské skupinky specializují.

V noci z 28. na 29. října totiž opět přijely z Polska do České republiky se dvěma nákladními vozy s přívěsy. Tentokrát řádili v lesích na území okresu Frýdek-Místek. Existuje podezření, že obdobné lesní krádeže mají na svědomí nejen na dalších místech Bruntálska nebo Frýdeckomístecka, ale rovněž v rámci Moravskoslezského kraje nebo celé České republiky.