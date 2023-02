Záchranáře v kraji zaměstnávají úrazy lyžařů

„A hostů po covidu snad o polovinu ubylo. Lidé se odnaučili chodit a utrácet tak jako dřív. Vařili jsme méně večeří, vymizeli turisté z hor,“ popisují pracovníci restaurace. V dobrých časech se na place točili dva číšníci, v kuchyni měl kuchař pomocníka. Personál si prý zakládal na tom, že se vždy dokázal domluvit s klientelou. I na nejrůznějších akcích.

A právě nouze o spolehlivé zaměstnance byla podle Milady Sczcotkové jednou z příčin konce u Napoleona. Samozřejmě se na něm podepsal také odliv hostů a rostoucí ceny energií a surovin pro gastropodnikání. Na internetu sice restaurace nechala oznámení, že je zavřeno kvůli rekonstrukci, ale realita je daleko pesimističtější.

„Já to vést nebudu, nemá to smysl,“ reagoval majitel podniku Jozef Bielský na otázku ohledně případného pokračování jedné dlouhé historie. Posteskl si, že lidé k Napoleonovi chodili méně, a když už, nejraději by se najedli za šedesát korun. Protože se mu zatím neozval ani žádný zájemce o koupi objektu, nevyloučil, že na místě, kde více než dvě století fungovala hospoda, vzniknou skladové prostory.