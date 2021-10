YMCA Orlová se zapojila do putovní výstavy Na čem záleží, která postupně koluje po jednotlivých kolektivních členech YMCA v České republice a kterou si připomínáme výročí 100 let od začátku působení YMCA v Československu.

Na čem záleží. Tak se jmenuje nová výstava, která se od pondělí 4. října koná v orlovském domě kultury. Výstava je to svým způsobem jedinečná a zajímavá, mapuje 100 let od začátku působení organizace YMCA v někdejším Československu a toto je její část, kterou připravila YMCA z Orlové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.