„Investorem této stavební akce je stát, kterému komunikace patří. Je zarážející, že se najdou peníze na opravu silnice, která se nezdá být ve špatném stavu, přitom my už řadu let voláme po důležitých rekonstrukcích jiných silnic v našem městě, například v Sokolské, Lidické či Slezské ulici. Ty sice nejsou státní, jsou ve správě kraje, ale peníze jsou jen jedny a měly by se používat efektivně,“ míní starosta Bohumína Petr Vícha.

V úseku vedoucím od kruhového objezdu v městské části Skřečoň až po křižovatku ulic Bohumínská a Bezručova v Dolní Lutyni bude Ředitelství silnic a dálnic ČR dělat nový povrch.

Na velké dopravní komolikace se musí od poloviny listopadu připravit řidiči i cestující autobusových linek, kteří jezdí z Bohumína směrem na Karvinou. Silnici první třídy I/67 čeká v listopadu 2021 rekonstrukce. Zdroj: se svolením města Bohumín

Plánovaná stavební akce nepotěší ani šoféry, kteří denně dojíždějí za prací směrem na Karvinou a zpět. Od 19. listopadu do 4. prosince se po hlavním tahu bude jezdit pouze jedním směrem, a to z Dolní Lutyně do Bohumína. Řidiče čeká v místech, kde budou probíhat stavební práce, kyvadlový provoz řízený pracovníky stavby, mimo pracovní dobu pak přenosnými semafory.

Směrem z Bohumína do Dolní Lutyně bude nutné využít objízdnou trasu po ulici 1. máje a Staré cestě. „To se netýká autobusové dopravy, nicméně cestujících se stavební práce přesto dotknou. Během jednotlivých etap totiž dojde k dočasnému zrušení čtyř autobusových zastávek v obou směrech,“ upozornil Pavel Vavrečka z odboru dopravy bohumínské radnice.

Zastávka Na kopci v Bohumíně-Skřečoni nebude v provozu od 23. do 24. listopadu a od 3. do 4. prosince. Zastávka V polích bude zrušena od 25. do 26. listopadu a od 1. do 2. prosince a zastávky Zbytecká a Na kopci v Dolní Lutyni od 27. do 30. listopadu. „Vzhledem k tomu, že jde o zrušení bez náhrady, budou muset cestující využít v tyto dny nejbližší sousední zastávku,“ konstatoval Vavrečka.