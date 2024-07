Pro starší knížky, vyřazené z fondu, si přišly stovky lidí. Čtení na dovolenou, knihy pro děti a další tituly mohli pořídit už za pětikorunu.

„Z antikvariátu si lidé odnesli skoro 2,5 tisíce knih, včetně titulů, které byly zdarma, ale i těch, jež putovaly do knihobudky na nádraží. Díky tomu získáme místo v regálech pro nové tituly. Ročně do nákupu knih, časopisů a her investujeme skoro jeden milion korun,“ uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.

Tržba antikvariátu v hodnotě 9600 korun podpoří aktivity dětí v knihovně.