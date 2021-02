Zasedací místnost bude vybavena novým nábytkem a nejmodernější informační a hlasovací technologií. „Vzniknou takto reprezentativní prostory pro jednání orgánů města. Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelů vysíláme už i jako živý přenos, slibujeme si od rekonstrukce mimo jiné vyšší atraktivitu přenosu a tím pádem snad i větší pozornost občanů,“

říká vedoucí kanceláře starosty Jana Mravcová.

Stavební práce mají být hotovy do poloviny června a poté bude do října probíhat vybavování interiéru nábytkem a technologiemi. To vše přijde na téměř devět milionů korun.

Budova Městského úřadu v Orlové prochází postupnou dílčí rekonstrukcí rekonstrukcí od roku 2001. Současná fáze je šestá v pořadí.

Blok C včetně obřadní síně plánovalo město modernizovat jíž v roce 2012, tehdy na to ale nesehnalo peníze. „Současné vedení města se rozhodlo rekonstrukci budovy městského úřadu dokončit z vlastních prostředků,“ přiblížila záměr vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.