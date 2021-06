Kvůli opravě retardéru musí řidiči v Orlové na tři týdny jezdit dlouhou objížďkou.

Téměř tři týdny budou muset někteří řidiči na sídlišti Pátá etapa jezdit do města dlouhou objížďkou. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Řidiči, kteří bydlí a parkují na sídlišti Pátá etapa, jsou rozzlobení. Od příští středy až do konce června se totiž autem nedostanou z ulice Adamusova do centra města. Kvůli opravě asi 10 metrů dlouhého retardéru na vozovce a 300 metrů dlouhý úsek od domu do města natáhne na čtyři kilometry.