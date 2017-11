Za pacienty vyjíždějí lékaři i mimo zdi nemocnic

Cévní specialisté a kardiologové z Třince a nově také bohumínští chirurgové vyrážejí za svými pacienty i daleko za zdi nemocnic. Do ambulancí a ordinací napříč Karvinskem přitom dojíždějí několikrát týdně a lidem se tak snaží ulehčit mnohdy i desítky kilometrů dlouhou cestu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Lékaři z třinecké Nemocnice Podlesí jezdí již mnoho let několikrát za týden ordinovat do chirurgické a cévní a od června letošního roku také do kardiologické ambulance v Karviné, které lidem nabízí základní vyšetření a provedení drobných zákroků.

Pacientům tak odpadá nutnost cestovat dvacet pět kilometrů za péčí specialisty,“ vysvětlila podstatu služby mluvčí třinecké nemocnice Radka Miloševská s tím, že služby cévní ambulance mohou lidé na Karvinsku využít rovněž dvakrát týdně v Havířově.

Takříkajíc na dosah ruky by měli mít chirurgickou ambulanci od čtvrtečního dne také v Rychvaldě, kde v objektu zdravotního střediska začnou vždy ve čtvrtek a v úterý ordinovat chirurgové z Bohumínské městské nemocnice.

„O možnosti ambulance jsme už delší dobu diskutovali s vedením města Rychvald. Jedná se teď o prozatímní místo a po pár měsících by se ordinace měla přesunout do jiných prostor,“ přiblížil situaci předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Igor Bruzl.

„V první fázi bude pacientům v Rychvaldě nabídnuto chirurgické vyšetření, ale jsme připraveni provádět také drobné zákroky jako převazy či šití. Největší předností by mělo být poměrně rychlé odbavení pacientů nejen v ambulanci, ale samozřejmě i poté u plánovaných výkonů v nemocnici v Bohumíně,“ doplnil primář zdejšího chirurgického oddělení Bogdan Machej.