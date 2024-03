Za pár dní začnou uzavírky ulice Borovského v Karviné. Známe harmonogram

/FOTO/ Řidiče v Karviné čeká náročný rok. Silničáři se na začátku dubna vrhnou na dvě místa, kde stráví opravami několik měsíců. V půli dubna uzavřou kovonský most, který strhnou a na jeho místě postaví nový. To potrvá až do konce listopadu.

Ulici Borovského v Karviné čeká několikaměsíční oprava. Řidiči musejí počítat s uzavírkami několika úseků. | Foto: Deník/Tomáš Januszek