Za prasklý horkovod může díra v potrubí

Pracovníci společnosti Veolia, jež zásobuje teplem Havířov a další města v regionu, už vědí, co bylo příčinou nedávné havárie horkovodu, kvůli které bylo šest stovek domácností i veřejné budovy dva a půl dne bez tepla.

Za všechno může díra v potrubí.

„Příčinou byla zhruba dvaceticentimetrová trhlina v místě sváru způsobená letitým namáháním. To se bohužel občas stává. Udělali jsme však maximum pro to, aby obyvatele porucha horkovodu zasáhla co nejméně,“ řekla mluvčí Veolie Jana Dronská.