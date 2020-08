Společnost ČEZ Energetické produkty má zaplatit pokutu 450 tisíc korun za porušení zákona o odpadech. Tu ji uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě. Důvodem je špatný postup při revitalizaci území zasažení hornickou činností.

Společnost provozovala na pozemcích v katastrálního území Lazy u Orlové a Dolní Suchá zařízení “Revitalizace území bývalého dolu Dukla – složiště Kašpárkovice“ v rozporu se schváleným provozním řádem. „Společnosti využila neupravené stavební a demoliční odpady při terénních úpravách, zabudovala 28,92 tun plastů a kaučuku do terénních úprav při revitalizaci území a umožnila jiné právnické osobě nakládat s 567,4 tunami odpadů, aniž by to povoloval provozní řád,“ stojí ve zdůvodnění udělení pokuty.