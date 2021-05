V místech, kde ještě v 19. století stával divoký bažinatý les, dnes obyvatelé Bohumína tráví volný čas, baví se a sportují. Městský park Petra Bezruče se prakticky každoročně mění. I letos se jedna jeho část dočká kompletní obnovy. Radnice se rozhodla investovat do generální opravy opuštěných a chátrajících tenisových kurtů.

„Areál dosud vlastnilo místní sokolské sdružení, které na jeho rekonstrukci nemělo prostředky. Několik let jsme usilovali o jeho odkoupení, což se nakonec podařilo, takže se můžeme pustit do proměny kurtů na moderní sportoviště, které bude vhodné i pro pořádání soutěží,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl s tím, že do odkoupení areálu město vložilo 1,5 milionu korun.

Nové kurty budou na hráče čekat od podzimu

Přestavba tenisového zázemí je nyní v projekční fázi, následně proběhne soutěž na zhotovitele a samotné stavební práce budou probíhat v letních měsících. Kurty by se příznivcům bílého sportu měly otevřít na podzim.

„Je nutné odtěžit a vyměnit nejen antuku, ale také podloží. Dojde i k vybudování systému odvodnění areálu a zavlažování sportoviště. Kvůli podmínkám Českého tenisového svazu zredukujeme počet kurtů ze sedmi na šest, aby se mezi nimi zvětšily rozestupy, a splňovaly tak normy pro oficiální soutěže. V příštích letech bychom ve zvelebování celého areálu chtěli pokračovat, na řadu by mohla přijít rekonstrukce tribuny či správní budovy. To ale bude záviset na volných prostředcích, případně získání nějaké dotace,“ upřesnil Bruzl.

Právě dotace by mohla přinést obyvatelům Bohumína v místním parku další vylepšení. V rámci partnerství s Elektrárnou Dětmarovice město každoročně dostává finanční podporu z Nadace ČEZ. Letošní příspěvek 100 tisíc korun hodlá vložit do podpory populárního cvičení s váhou vlastního těla.

„V parku Petra Bezruče už je posilovna pod širým nebem, kterou bychom rádi doplnili o menší workoutové hřiště se speciálními prvky. Posilování na čerstvém vzduchu je aktuálně jednou z nejvyhledávanějších sportovních aktivit. Jedno workoutové hřiště už jsme v Bohumíně před třemi lety zprovoznili, a to v areálu Faja, kde jsou i skateboardové a bikrosové atrakce. Počítáme s tím, že se na investici do jeho menšího brášky bude podílet i městská společnost Bospor, která v Bohumíně provozuje sportoviště,“ informoval místostarosta.

Vlčí rodinka baví park

Jedna letošní novinka v městském parku se už dočkala instalace. V blízkosti dětského hřiště u přístupové cesty od supermarketu oživila veřejný prostor dubová vlčí rodinka.

„Tři umělecky ztvárněné šelmy vytvořil během uplynulé zimy ve své dílně místní řezbář Šimon Pohl. Výrobu a instalaci financovalo bezmála osmdesáti tisíci korunami město. Vlci mají kvůli stabilitě některé partie těl mohutnější, díky tomu si na ně děti mohou sednout a hrát si na nich,“ popsala projekt vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová. Nové atrakce vznikly ze stromu, který poškodil blesk a musel být skácen.

Loni město v těsné blízkosti parku Petra Bezruče zprovoznilo bludiště z živých stromů s dřevěným hradem, pro které lidé v anketě vybrali pojmenování Mauglího labyrint. Návštěvníci jej najdou u křižovatky Janáčkovy a Družstevní ulice na ploše po bývalých zahrádkách. Zelený labyrint má rozměry 23 krát 25 metrů a tvoří jej 1300 habrů. Hrad se skládá z vyhlídkové terasy, tubusového tobogánu, dvou schodišť a podesty. Radnice k areálu vybudovala nový dlážděný chodník, aby bylo možné se k labyrintu dostat právě přímo z městského parku.