Dobrovolníkům se podařilo za dopoledne shromáždit velké množství haraburdí. „Nejčastěji jsme naráželi na kabely, pneumatiky, plasty… Je pro nás stále nepochopitelné, co vede lidi vyvážet odpad do přírody v době existence sběrných dvorů,“ podotkl Zelek. Do úklidu lokality na Gliňoči se zase na konci února pustili Vodáci Odry a Olše, zejména pak holky a kluci z dvacetičlenného dětského oddílu Kotviček. „Nasbírali jsme s dětmi asi 10 kilogramů odpadu, především plastu. Pak jsme si opekli párky a zajezdili na kánoích,“ uvedl vedoucí oddílu Roman Štolfa.

Obří skleníky - nová šance pro Karvinsko. Nad šachtou Barborou bude vědecký park

Místní myslivci, vodáci, rybáři a další spolky a nadšenci se do očisty bohumínské přírody pouští pravidelně. S úklidem Bohumína ale pomáhají i přespolní. Sportovní klub Oceláci Ostrava vždy na prvního máje fasuje od města pytle a vyráží zbavit okolí Vrbického jezera nepořádku. „Vzešlo to z naší iniciativy, v místě totiž každoročně pořádáme triatlonové závody. Loni se do sbírání zapojilo 80 lidí, podpořili nás totiž i rybáři a obyvatelé Vrbice. Podařilo se vysbírat skoro dvě a půl tuny odpadu. Letos věříme, že by se mohlo podařit pokořit i stovku účastníků akce,“ zmiňuje předseda klubu Libor Pavelka.

Odvoz odpadu, který se daří při úklidových akcích nashromáždit, zajišťuje město prostřednictvím technických služeb BM servisu. Radnice také dobrovolníkům dodává potřebné pomůcky ke sběru.