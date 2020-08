Začala proměna červené kolonie v centru Bohumína

Stoleté cihlové domy v bývalé dělnické kolonii v Okružní ulici v centru Bohumína čeká komplexní a nákladná proměna na moderní bydlení. Do tří let nabídne osm domů více než padesát zrekonstruovaných bytů. Zůstane jim také původní ráz červených neomítaných cihel – pro Bohumín tak typických.

Začaly úpravy červené kolonie v Bohumíně. Do dvou let by tam měly vzniknout byty k pronájmu. | Foto: Lucie Balcarová