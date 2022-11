Jeden tým zasahoval v Opavě, kde zkolabovala pětačtyřicetiletá žena, druhý vyjížděl do Českého Těšína, kde do bezvědomí upadl čtyřicetiletý muž.

V průběhu týdne tak záchranáři krajské ZZS zasahovali celkem u čtyř otrav nebezpečným oxidem uhelnatým v kraji.

"Krátce po jednadvacáté hodině vyjížděl tým rychlé záchranné pomoci v Opavě ke kolapsu pětačtyřicetileté ženy. V bytě s plynovým kotlem došlo při pobytu v koupelně k poruše vědomí. S posádkou již postižená komunikovala, v prostorách však, i po jejich větrání, záchranáři naměřili vysokou hladinu oxidu uhelnatého," uvedl k zásahu mluvčí ZZS Lukáš Humpl.

Obtíže pacientky i přítomného dvanáctiletého chlapce podle jeho slov svědčily o otravě plynem. Oba proto byli po poskytnutí neodkladné péče převezeni do opavské Slezské nemocnice.

"Lékařská posádka ze základny v Karviné v deset hodin původně vyjížděla k nahlášenému bezvědomí u čtyřicetiletého muže v Českém Těšíně. Po vstupu do obytných prostor bytu však ihned začalo alarmovat čidlo, detekující přítomnost CO. Pacient byl okamžitě vynesen do bezpečí, záchranáři mu podali kyslík a zajistili další péči," řekl k dalšímu zásahu mluvčí Humpl.

Stav muže se následně zlepšil a nabyl vědomí. I jeho záchranáři předali k další léčbě na urgentním příjmu karvinské nemocnice.