Zachráněný strom má na zámku diplom v rámečku

Protože přežil svou jistou smrt, dostal diplom jako Strom hrdina, který teď visí u vstupu do havířovského zámku.

Diplom město obdrželo v letošním ročníku národní soutěže Strom roku, kde javor platanolistý získal speciální ocenění právě za to, že se ho podařilo zachránit před rozpadnutím a úhynem pomocí dlouholetému svazování a léčebné balzamovací kúry.

Havířovští si ocenění váží a proto byl diplom vystaven ve vstupu do zámku. Ve středu ho tam umístila primátorka Jana Feberová, jednatelka městské společnosti Zámek Havířov Iva Georgiu a vedoucí odboru komunálních služeb Zdena Mayerová, která se ještě v roli městské zahradnice na záchraně stromu přímo podílela.

„Je to v prvé řadě ocenění za dobrý počin paní vedoucí Mayerové, protože se podařilo zachránit další strom a Havířov je město zeleně, květin a stromů. Určitě by byla velká škoda o tento strom v zámeckém parku přijít. To, že se to podařilo a jakým způsobem, za to má tento strom titul a my za něj děkujeme,“ řekla primátorka.

Zajímavých stromů je ve městě více a už teď se vybírá další účastník do nového ročníku soutěže. S největší pravděpodobností to bude hned celé stromořadí. Jde o 16 metasekvojí čínských, které zdobí centrum města, konkrétně prostranství mezi Labužníkem a kinem Centrum na náměstí Republiky.

„Do příštího ročníku bychom chtěli přihlásit naši krásnou metasekvojovou alej. Toto stromořadí je velmi zvláštní, protože je vůbec první takto vysazené v republice. Metasekvoje byly vysazeny v 60. letech minulého století, kdy se Havířov stavěl,“ informovala Mayerová.