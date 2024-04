Rekordní počty dětí, které v posledních letech v Bohumíně přicházely k zápisům do prvních tříd, jsou minulostí. Místní základní školy očekávají oproti loňsku pokles o čtyřicet žáčků. Konkrétně v Bohumíně probíhají zápisy v jednotném termínu, a to dnes, ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna.

V Bohumíně začínají zápisy do prvních tříd. | Foto: Jana Končítková

Podle odhadů ministerstva školství by letos mělo přijít v České republice k zápisům asi 150 tisíc dětí, podobně jako v minulých letech. Nicméně v Bohumíně už je letos patrný pokles, což naznačuje, že populační křivka směřuje dolů. Zatímco v roce 2022 evidovaly bohumínské školy 220 uchazečů a loni dokonce 230, letos se podle statistik dostaví 190 předškoláků.

Rodiče si v Bohumíně mohou vybírat z šesti základních škol a dvou malotřídek. Většinou pro své dítě volí tu, která je v blízkosti jejich bydliště. „Všechny naše školy jsou kvalitně personálně obsazeny a současně mají co nabídnout z hlediska vzdělávacích programů, odborných učeben a sportovního zázemí. I proto u nás víceméně funguje přirozená spádovost a děti se rovnoměrně rozmístí do všech našich školských zařízení,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Nejvíce rodičů projevuje trvale zájem o vzdělávání svých potomků v základní škole ČSA a Masarykově škole, následuje Benešova a Bezručova škola a také základní škola ve Skřečoni. „Počítáme s tím, že v novém školním roce opět doplníme i počty malotřídek ve Starém Bohumíně a v Záblatí, které jsou první volbou pro mladé rodiny žijící v těchto lokalitách,“ upřesnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová s tím, že svou klientelu má i základní škola komunitního charakteru v Pudlově, kam dochází žáci z odlišného sociálně-kulturního prostředí.

Kolik dětí v září skutečně usedne do lavic, napoví až počet žádostí o odklad školní docházky. Fenomén pozdějšího nástupu do první třídy považují odborníci za alarmující. Letos by mohlo mít odklad podle předběžných odhadů 31 tisíc šestiletých dětí, tedy zhruba pětina. Tomu odpovídají i bohumínské statistiky. „S tímto trendem se u nás setkáváme ve větší míře. Zatímco předloni se týkal dvanácti procent dětí, loni už dosáhl téměř osmnácti procent. A ani letos neočekáváme odlišná čísla,“ konstatoval místostarosta.

Upozornil, že právě pro děti s odkladem školní docházky funguje v Bohumíně už pátým rokem přípravná třída při Benešově základní škole. „Ukazuje se, že naše rozhodnutí ji zřídit bylo prozíravé a hlavně smysluplné. Na základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny jsou do ní zařazeny děti, které potřebují dohnat nedostatky ve vývoji a zralosti. Rodiče těch, které už ji absolvovaly, si výsledky velmi pochvalují,“ dodal Bruzl. Zápis do přípravné třídy proběhne 25. dubna.