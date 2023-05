Nepodmíněné tresty vězení a statisícové pokuty. Takto potrestal soud pětici mužů, kteří mají na svědomí odcizení dvou bronzových soch ze dvou karvinských parků.

Soud se zloději soch. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Spadla klec. Za krádež karvinských soch vyfasovali zkušení zloději několik let vězení a peněžité tresty. Zatímco organizátor a samotní zloději mají jít do vězení, jednatel sběrny kovového odpadu z Bystročic na Olomoucku Roman M., který sochy vykoupil a nechal roztavit, dostal tříletou podmínku.

Součástí jeho trestu je povinnost zaplatit 600 tisíc korun a na vlastní náklady zveřejnit část rozsudku v novinách. Tento rozsudek však zatím není pravomocný, jelikož si obžalovaný nechal lhůtu na rozmyšlenou.

Zmizela socha dívky, jež je v logu lázní

Krádeže sochy dívky s názvem Živý pramen z lázeňského parku v Darkově a sochy Bojovníka, jež stávala naproti OD Prior, má na svědomí šestice mužů, z nichž Zdeněk G. byl objednavatelem a domlouval její prodej do sběrny. Zbytek byli najatí zloději. Jeden u soudu pro nemoc chyběl a bude v této kauze souzen samostatně. Sochy z veřejných míst zmizely pod rouškou noci během dvou dnů loni v květnu.

OBRAZEM: Z parku v Karviné zmizela dívka. Socha patří k symbolům lázní

V prvním případě Zdeňkem G. najatí zloději sochu dívky, která je dokonce zobrazena v logu Lázní Darkov a je dílem akademického sochaře Jana Kodeta, shodili z podstavce, a jelikož vážila přes 100 kilo, přivezli si nákupní vozík z nedalekého hypermarketu a ve vozíku ji přivezli k dodávce, která na ně i s komplicem čekala o několik stovek metrů dál v Lázeňské ulici.

Aby se vyhnuli noční policejní kontrole, nechali zloději dodávku i s lupem do rána odstavenou na parkovišti u sauny Oáza a do Ostravy odjeli až ráno. Tam sochu rozřezali a druhý den ji odvezli do výkupny kovového odpadu do Bystročic na Olomoucku, s jejímž majitelem byli na odkupu domluveni.

Soudce: Jednatel sběrny mohl tušit, že kov je kradený

A právě to, že majitel sběrny byl se zloději v telefonickém kontaktu, Romanovi M. podle soudu přitížilo. Podle soudce totiž majitel výkupny kovového odpadu, vzhledem ke své dlouholeté praxi v oboru výkupu druhotných surovin, mohl a měl poznat, že kusy kovu, které vykupuje, mohou pocházet z trestné činnosti.

Z centra Karviné zmizela kovová socha. Tento týden už druhá

Zákon v případě takového podezření majiteli sběrny nařizuje, aby si podezření ověřil, případně by měl výkup odmítnout. To však Roman M. neudělal ani ve druhém případě, kdy mu Zdeněk G. spolu s komplici přivezl v dodávce jen o den později ukradenou sochu Bojovníka, tu dokonce v celku. Za sochy, jejichž hodnotu vyčíslil znalec na více než dva miliony korun, dostali ve sběrně asi 130 tisíc korun.

Jednatel společnosti Kovošrot M&M Bystročice Roman M. se u soudu hájil tím, že trestný čin nespáchal úmyslně a že nevěděl, že kov, který vykupoval, pochází z trestné činnosti. Jenže právě za to byl obviněn - ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, za což mu soud vyměřil dvouletý trest s tříletou podmínkou a již zmíněný peněžní trest. Tvrzení Romana M. zpochybnil svou výpovědí jeden z jeho zaměstnanců, který řekl, že mu bylo jasné, že kusy kovu mohou pocházet z trestné činnosti a že on by je nevykoupil. Příkaz šéfa však zněl jasně.

Trestaní zlodějíčci

Muži, kteří sochy z karvinských parků ukradli, nebyli žádní svatoušci a momentálně jim běží jiné podmíněné tresty. Milan P. je dokonce ve výkonu, a k soudu jej předvedla vězeňská eskorta. Byl to ale právě on, kdo uznal vinu a detailně popsal, jak ke krádežím docházelo a kdo co dělal. Nově dostal tři roky a deset měsíců včetně nynějšího trestu. Ovšem nechal si lhůtu na odvolání.

VIDEO: Ukradené sochy z karvinských lázní už neuvidíte, roztavili je v Olomouci

Na čtyři roky do vězení má jít organizátor krádeží Zdeněk G. a k tomu má zaplatit půl milionu korun. Teodor Ž. a Martin P. dostali tři, respektive dva roky a osm měsíců natvrdo. Také oni zvažují odvolání. Jediný, kdo se zřekl odvolání a jehož rozsudek je tudíž pravomocný, je Tomáš S., který půjde do vězení na dva roky.

Statisíce odškodného

Společnost Kovošrot M&M Bystročice má, coby právnická osoba, zaplatit jako trest dva miliony korun. Tři z pětice zlodějů mají uhradit škodu Lázním Darkov společným dílem ve výši 750 tisíc korun. Další dva zase 1 313 000 korun Městu Karviná za sochu Bojovníka.

Kromě Tomáše S. si všichni nechali lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako státní zástupce.