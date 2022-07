„Jeho program se od toho klasického tolik neliší – děti mají rozcvičku, hygienu, snídaně a poté usedají k šachovnicím a trénují. Odpoledne je to podobě, ovšem nezapomínáme ani na pohybové aktivity a mentální odpočinek. Děti chodí na výlety, sportují, je-li na to počasí, koupou se,“ přibližuje program šachového tábora v Beskydech jeho vedoucí Tomáš Roček, šachový nadšenec a propagátor této hry v Orlové.

To, že letos mohly orlovské děti trávit týden ve městě hrou v šachy, je i jeho zásluha. „Zase takové to unikum to není. Šachové tábory se jistě pořádají i jinde. Ale je to spíše rozšíření nabídky a zajímavost, jak děti zaujmout,“ říká Roček. Byť se takovýto způsob trávení části léta nemusí někomu zdát dost atraktivní, orlovský šachový nadšenec může díky zkušenostem z minulých let potvrdit, že zdánlivě nepohybový tábor má na děti pozitivní vliv.

„Děti po takto stráveném týdnu bývají soustředěné, naučí logice, soustředění, trpělivosti a kázni. Sami rodiče jsou překvapeni, jak klidné děti se jim vrací domů,ů říká s úsměvem šachový nadšenec a dodává, že na táborech se snaží děti seznámit i s historií šachu.

„Tento krásný sport vznikl před dvěma tisíci lety v Indii, a podle přesných světových pravidel se hraje neuvěřitelných 700 let. Děti se tedy učí pravidla, postavení a hodnotu figur, jejich rozdělení na šachovnici… Pro účast na takovém táboře není podmínkou umět už hrát šachy. Některé děti zejména tom příměstském táboře ani neznaly rozestavění figur na šachovnici, ovšem zpravidla se učí rychle a hru se naučí za pár dní,“ vysvětluje Tomáš Roček, který tuto královskou hru učí děti v mateřských i základních školách.

Bohumín, město šachu

S podobnou nabídkou příměstského tábora přišli letos v létě také v Bohumíně, kterého se v prvním červencovém turnusu zúčastnilo 12 dětí, které navštěvují šachovou výuku ve školách v Bohumíně a chtěly se zdokonalit v této hře.

„Děti měly výuku šachu zpestřenou šachovými turnaji a sportovně-volnočasovými aktivitami na zahradě ZŠ Masarykova, kde máme sídlo,“ uvedl za Šachovou školu Bohumín Jiří Novák. Na přání rodičů v létě nabídne rovnou dva cykly. Podruhé se bude nad šachovnicemi sedět v posledním srpnovém týdnu.

„První skupina dětí byla dle svých slov z tábora nadšená a hned pět z nich se zaregistrovalo do šachového oddílu, kde chtějí dále rozvíjet svou znalost šachové hry,“ dodal Novák. Zasvěcení vědí, že velkým propagátorem této hry je i starosta Bohumína Petr Vícha, který s tamními studenty pravidelně hrává turnaj v simultánním šachu. Sám proti desítce soupeřů.