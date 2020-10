Černým koněm letošních voleb se nejen v Moravskoslezském kraji stali Piráti. Jejich kandidátku v Moravskoslezském kraji dokonce vedla karvinská zastupitelka Zuzana Klusová, která zvítězila s počtem 2284 absolutních hlasů. Dalším zástupcem Karvinska za Piráty bude havířovský ekolog Jan Nezhyba. Piráti jsou v krajském zastupitelstvu nováčky a získali devět mandátů.

„Jsme připraveni na případná koaliční jednání. Ale i kdybychom měli skončit v opozici, budeme aktivní stranou, která bude nejvíce slyšet. Samozřejmě konstruktivně a k věci," řekla v Ostravě Deníku Zuzana Klusová. O jeden mandát více tedy celkem pět, mají v novém krajském zastupitelstvu vítězové z hnutí ANO. Tedy ti z Karvinska. Krajskými zastupiteli jsou např. lékař Martin Gebauer a primátor Havířova Josef Bělica.

Po čtyřech letech se do krajského zastupitelstva vrací primátor Karviné Jan Wolf, jako jeden z pěti zástupců ČSSD. „Vítězství to rozhodně není, strana pravděpodobně skončí v opozici. Rád bych ale , aby to řečníci, kteří před volbami z billboardů hlásali, jak jim záleží na Karvinsku a že s ním počítají, přeměnila svá slova v činy. Rád s nimi budu na proměně tohoto regionu spolupracovat,“ řekl Jan Wolf.

V řadách krajských zastupitelů zůstává i po letošních volbách místostarosta Českého Těšína Vít Slováček a spolu s ním také nově náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec. Dva zastupitele má také SPD, staronovým je Tomáš Miczka z Orlové, druhým Pavel Staněk.

Volební účast na Karvinsku nejnižší v kraji. Na krajské úrovni volilo přes 32 procent volič, na Karvinsku necelý 29, nejméně tradičně v Orlové.