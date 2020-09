Příprava a výběr zhotovitele se však protahují a trvají už řadu měsíců.

„Občany velmi znepokojují nejasnosti kolem výběru zhotovitele stavby, ale také neochota odpovědět na otázky zastupitelů, proč se tak děje, na jaké etapě je projekt a zda město nepřijde o významnou dotaci. Z úřadu prosakují zprávy, podle nichž vítěz sám rezignoval, další uchazeče výběrová komise vyloučila pro drobné administrativní chyby. Ve hře má zůstávat poslední v pořadí firma, jejíž nabídka je o mnohem vyšší než od zbývajících uchazečů,“ říká opoziční zastupitel za ODS Stanislav Folwarczny (ODS).

Chybí peníze

Vedení města přiznává, že jisté zdržení v přípravách nastalo. „Důvodem je mnoho, celkem asi 80 doplňujících dotazů, které ohledně dokumentace kladli uchazeči o tuto zakázku. Bylo tam devět firem, některé nesplnily zadávací podmínky, některé se samy odhlásily. V tuto chvíli ale máme vysoutěženo, ovšem nastal nám problém s financováním a také bychom rádi posunuli termín dokončení realizace,“ říká místostarosta Tomáš Pavelek (ANO).

Vedení města teď stojí před rozhodnutím, zda podepsat smlouvu s vítězem, který však chce víc peněz, než má město k dispozici, anebo požádá poskytovatele dotace o prodloužení termínu dokončení stavby zhruba o půl roku, tedy ne do prosince 2022, ale do června 2023.

„Pokud by měla zakázku dostat firma, která splnila požadavky zadavatele, tak na tu částku nemáme zajištěné financování v plné výši,“ přiznává starostka města Gabriela Hřebačková a potvrdila, že město bude žádat o posunutí termínu dokončení stavby. „Uděláme pro to maximum,“ říká místostarosta Pavelek a dodává že pokud by se podařilo posunout termín dokončení, pak se nabízí možnost udělat novou soutěž. Žádost o prodloužení termínu odešla z Českého Těšína v pátek.

Bude nová soutěž?

Město si od toho slibuje úsporu v nákladech, které jsou necelých 83 milionů korun. Přestože 85 procent nákladů má být hrazeno z evropské dotace, i tak městu na financování chybí několik milionů korun. V rozpočtu byla vyčleněna nižší částka. Potřebujeme, aby zastupitelé schválili navýšení prostředků na tuto investici,“ řekla Deníku starostka Gabriela Hřebačková.

„Jakmile budeme vědět, jestli nám poskytovatel dotace posune termín dokončení, což bychom mohli vědět snad už v půli října, musíme to rozseknout. Buď podepíšeme smlouvu firmou, která vyhrála výběrové řízení, anebo ho zrušíme a vypíšeme nové,“ vysvětluje místostarosta Tomáš Pavelek.

Vše by mělo být jasné ještě před listopadovým zasedáním zastupitelstva města.

Podobný názor má i opoziční zastupitel Folwarczny. „Pokud fakticky výběrové řízení nedopadlo dobře, mělo jej vedení města ihned zrušit a vypsat znovu. Protože pokud poskytovatel dotace nebude souhlasit s prodloužením termínu, nestihnou výběr zopakovat a město bude muset přijmout nejdražší nabídku nebo rezignovat z výstavby dopravního terminálu,“ tvrdí zastupitel.

Terminál i nové parkoviště

Nový dopravní terminál má vyrůst na ploše, kde v 90. letech fungovala legendární tržnice zvaná Mexikoplac. Část pozemku však byla kontaminována a musela se tam odtěžit zemina. To už je hotovo.

Stavbaři navíc budou muset koordinovat stavbu tak, aby co nejméně narušili provoz na současném autobusovém stanovišti, jehož část také nový terminál zabere. Vše pojede za provozu.

Kromě nástupišť, zázemí pro cestující i řidiče, vznikne také parkoviště P+R (Park and Ride/zaparkuj a jeď), které bude určené především těm, kdo do města přijíždějí autem, a dále třeba do zaměstnání pokračují vlakem či autobusem. Chybět nebudou ani stojany na kola, anebo elektronabíječky.

„Pevně doufám, že už se odrazíme a stavba začne,“ říká starostka Gabriela Hřebačková.