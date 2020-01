Ta první má termín 1. února a téma zní: Houby v přírodě a na zahradě. Přednášet bude známý mykolog Štefan Szúcs .

Hned v neděli ve 14 hodin se pokračuje přednáškou farmakologa Jaromíra Wojnara, který bude mluvit o přírodní léčbě a péči o zdraví. V sobotu 15. února si na své přijdou zahrádkáři, kterým vedoucí instruktorského sboru ČZS ve Frýdku-Místku Čestmír Jež poradí, jak nejlépe pěstovat jabloně na Ostravsku.

Poslední únorovou sobotu (29.2.) bude lékař Roman Zatloukal mluvit na téma Cévní mozkové příhody, jejich prevence a léčba. Lektor je orlovský lékař, známý odborník se zaměřením na prevenci a léčbu mozkových příhod. V sobotu 7. března prozradí lektorka Alice Králová: Návod na provedení jarního aranžování.

Přednášky ve všech termínech začíná jí ve 14 hodin v Domě kultury města Orlová.

Zahrádkářskou univerzitu pořádají orlovští zahrádkáři, finančně jim pomáhá město. Jak říká pořadatel Václav Kafka, akce je tolik let velmi oblíbená, protože se na ní probírají témata, která lidi zajímají., „Ano, už to není jen o zahrádkaření, ale předaly se přednášky z oboru léčitelství, medicíny a dalších. Snažíme se přizpůsobovat a vybírat zajímavá témata,“ říká Václav Kafka.

Jako důkaz toho, že i poznatky takto získané, mohou někomu pomoci, prozradil příhodu, která se stala před několika lety. „Manžel jedné z dam, která absolvovala jistou přednášku na téma zdraví, měl potíže. Žena jej proto na základě toho ,co slyšela na přednášce poslala k urologovi a ukázalo se, že potíže byly skutečně tohoto původu. Svému muži za doslova zachránila život,“ říká organizátor orlovské Zahrádkářské univerzity.