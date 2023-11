Zájemci o pěstounství chybí, Bohumín se zapojil do kampaně

Sociální odbor bohumínské radnice eviduje dvacítku dětí, které musí vyrůstat v dětských domovech, přitom by mohly žít v náhradních rodinách. Počet nových zájemců o pěstounství je však nízký. Změnit to má regionální kampaň Dejme dětem rodinu, do které se Bohumín zapojil a hledá cesty, jak budoucím pěstounům pomoci.

Pěstounské rodiny. | Foto: Deník/Kateřina Butaki, Dětský úsvit

Ačkoliv patří Moravskoslezský kraj v pěstounství ke špičce, stále jsou v regionu potřeba další lidé, ochotní starat se o děti v nouzi. Bohumín se proto zapojil do kampaně Dejme dětem rodinu. Na začátku listopadu proběhla na radnici koordinační schůzka se zástupci kraje, která by měla nastartovat intenzivnější nábor nových pěstounů. „Nejobtížnější je nalézt pěstouny pro starší děti, větší sourozenecké skupiny, děti z minoritních skupin. Ve společnosti panuje všeobecná představa, že tyto děti musí být problémové. Předsudky stále přetrvávají i vůči pěstounům. Snažíme se proto ve spolupráci s obcemi a městy v regionu snížit počet dětí, které musí vyrůstat v ústavní péči,“ popsala Kateřina Majerová z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Bohumín si v Šumperku vyšlápl na favorita, čtvrtou výhru v řadě zařídil Ferenc Bohumín si od kampaně slibuje, že se jeho obyvatelé začnou o pěstounství více zajímat a základna dospělých, kteří budou ochotni věnovat svůj čas, energii a lásku opuštěným dětem, se bude ve městě postupně rozšiřovat. „Každý jednotlivec či pár, který by o této formě profesionální pomoci uvažoval, je u nás vítán. Naše radnice se žadatelům snaží co nejvíce usnadnit administrativní proces, který je následně čeká, a poskytnout jim veškeré potřebné informace,“ uvedl vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč s tím, že úřad je připraven vyhradit v případě zájmu uchazečům o pěstounství konkrétní konzultační hodiny. Bohumín někteří neviděli roky. Město pro ně uspořádalo okružní jízdu Ideální příležitostí k načerpání zkušeností je pro případné zájemce o pěstounství neformální posezení s názvem Adventní světlo, které Bobeš pořádá ve středu 6. prosince od 12:00 hodin ve svém sídle v Nerudově ulici. Budoucí pěstouny čeká náročná cesta. Stejně jako jiným městům se totiž ani Bohumínu nevyhýbají kauzy dětí, k nimž se nejbližší lidé chovali zavrženíhodným způsobem. „V loňském roce jsme řešili 33 případů týraných dětí a 72 případů zanedbaných dětí,“ potvrdil Ucháč. Jejich společným jmenovatelem bývají zejména drogy, násilí a kriminalita. „Osudy nešťastných dětí, které potřebují pěstounskou péči, velmi často souvisí se závislostí jejich rodičů na pervitinu. I na to se musí budoucí pěstouni připravit. Jsme k nim upřímní, nic jim nezatajujeme. Nabízíme jim možnost seznámit se s těmi, kteří se na začátku nenechali odradit a dnes se o tyto děti starají. Máme zkušenost, že osobní kontakt zájemců s pěstouny nic nenahradí. Jde o velmi emotivní situace,“ popsala odbornice na náhradní péči, ředitelka Centra rodiny Bobeš Petra Kalichová. Právě Bobeš funguje mimo jiné jako doprovázející organizace pro náhradní mámy a táty.

