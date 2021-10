Žákyně oboru Zdravotnický asistent na Agel Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českém Těšíně, představily svůj projekt v pražském IKEMu. Řeší zde zlepšení kvality ošetřovatelské péče o nemocné. Z 11 zdravotnických škol v České republice obhájily žákyně školy první místo.

Soutěž Hartmann School Awards má za cíl podporu a motivaci studentů zdravotnických škol, aktivně se zapojit do přehodnocování procesů zdravotní péče směrem k jejímu zefektivnění nebo podporu vnímání role zdravotnického personálu. Karolína, žákyně 4. ročníku objevila soutěž na sociální síti. Po velké diskusi se spolužačkami, se rozhodla, že se do soutěže přihlásí. Dle pravidel vytvořily tří členný tým a začaly pracovat na zadání. Učitelé z počátku o soutěži ani nevěděli. Děvčata učitelům předložila na stůl hotový plán s prosbou o zapojení se do soutěže. Učitele proaktivní přístup děvčat uvítali a s účasti v soutěži souhlasili, jelikož projekt hodnotili velmi pozitivně.

„Když jsem se dozvěděla, že se děvčata zapojila to takto rozsáhlého projektu s tak velkou konkurencí jiných zdravotnických škol, byla jsem velmi mile překvapená a vůbec jsem netušila jaký je v našich žácích obrovský potenciál. Někdy nás naši žáci milé překvapí a je fajn, že odhalí své dovednosti a schopnosti a nebojí se prosadit mezi odbornou veřejnosti. My jako pedagogové máme z úspěchu našich studentek velkou radost a fandili jsme jim i při prezentaci v Praze před takto slavnou a erudovanou porotou. Všichni jsme potěšení, že děvčata reprezentovala naši školu v hlavním městě a chceme je ocenit před celou školou na naši nejbližší společné akci k 17. listopadu s názvem „Den studentstva“, která se blíží,“ popisuje PhDr. Karin Delongová, zástupkyně ředitele Agel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českém Těšíně.

Beata a Karolína během prezentace v IKEMu.Zdroj: Agel

Téma písemné práce, kterou musely žákyně odevzdat, bylo „Jak zvýšit kvalitu péče o pacienta“. Děvčata na projektu pracovala hlavně ve svém osobním volnu. V projektu žákyně rozvíjely myšlenku, jak může střední zdravotnický personál ovlivnit spokojenost pacienta, nebo se zaměřily na oblasti, které může zdravotnický personál přímo ovlivnit. „V této práci jsme se zaměřily hlavně na komunikaci s pacienty a na jejich psychiku. Prezentace našeho projektu v IKEMu byla velmi zajímavá zkušenost. Z počátku jsme byly trochu nervózní, protože konkurence byla velká. Nakonec jsme to zvládly a dopadlo, to jak nejlépe mohlo. Jsme rády, že jsme mohly poznat pana profesora Jana Pirka, prezidentku České asociace sester PhDr. Šochmanovou a mnoho dalších skvělých lidí,“ popisuje žákyně Karolína Gonová.

Z celkem 11 přihlášených zdravotnických škol v České republice se žákyně se svým projektem umístily mezi třemi nejlepšími. Následně byly pozvánky k prezentaci svého projektu do pražského IKEMu, kde děvčata naprosto profesionálně a perfektně odprezentovala celý svůj projekt. V porotě soutěže zasedli například PhDr. Martina Šochmanová, MBA náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu nemocnice IKEM a prezidentka České asociace sester, kardiochirurg a emeritní přednosta Kardiocentra, IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC přednosta Kardiocentra a přednosta Kliniky kardiologie, IKEM nebo generální ředitel společnosti Hartmann Mgr. Jan Civín a ředitel EEZY Events & Education, s.r.o. Karel Novotný, MBA.