Nic nového. Neutěšený stav zámku v Chotěbuzi trvá. A zřejmě tak tomu bude i v nejbližší budoucnosti. Jisté je momentálně jen to, že obec nechce zámek v aktuálně dezolátním stavu bourat, nýbrž zachránit. Podaří se to?

Chotěbuz. Budova bývalého zámku je v neutěšeném stavu. | Video: Deník/Tomáš Januszek

O zájmu zachránit obecní památku rozhodli zastupitelé poté, co se jim dostal na stůl posudek statika, který konstatuje, že stav objektu není přece jen takový, že by se musel jedině zbourat. „Od pana statika to byl hrdinský čin, že se odvážil ten objekt prohlédnout i zevnitř,“ uznal starosta Chotěbuzi David Harok.

Na pohled je stav této památkově chráněné budovy tristní. Zvenku je vidět zřícená část střechy, přes okna beze skel jsou zase vidět v některých místech propadlé stropy a květena mezi vším tím harampádím vesele prospívá.

„Podle statika je prý stav objektu dobrý, i když vypadá velmi zchátrale. Občas praskne nějaký trám střechy. Měli bychom prý prořezat křoviny, které na některých místech prorůstají skrz okna. Každopádně nám doporučil nikoho dovnitř nepouštět,“ prozradil starosta Harok.

Plány na prodej nevyšly

Objekt je pod památkovou ochranou, přestože se obec v minulosti snažila o vyjmutí ze seznamu památek. O bývalý zámek totiž projevilo zájem několik soukromých subjektů, jenže na své plány rezignovaly, protože oprava památkové chráněné budovy by se jim řádně prodražila.

Zámek i vedle stojící hláska patří obci. Ta všechny kroky konzultuje s památkáři, kteří před několika lety provedli stavebně-historický průzkum budovy. Plány na další využití, o kterém se uvažovalo v posledních deseti letech, v této chvíli berou za své, a tak prodej zámku není na pořadu dne. Společným cílem a prioritou je teď v prvé řadě záchrana památky.

„Jsme ale stále na začátku. Zatím k tomu nemáme nic zpracované, ani případnou žádost o dotaci jsme neřešili,“ dodal starosta.

Objekt postavený ve druhé polovině 16. století na místě původní hospodářské usedlosti před rokem 1989 sloužil zemědělství. Fungoval v něm totiž školní statek českotěšínské zemědělské školy.

Budova stojí uprostřed zanedbaného areálu bývalého statku, který je nárazově využíván například stavebními firmami. Opravená a funkční je 17 metrů vysoká hláska, na kterou je možné po domluvě vystoupat a slouží jako vyhlídka.