„Jsem velmi rád, že jsme to pokřtili naše dílo. Ovšem jak klip dopadne, to ukáží až reakce lidí a jejich zájem. Každopádně se moc těším na pokračování dokumentu. První díl prozradil zajímavé věci a jsem zvědavý, s čím autoři přijdou ve druhém díle. V tom dokumentu zazní i nějaké mé melodie, což mě těší a je to pro mě obrovská pocta,“ svěřil se autor písně Pouta Jan Varga. V klipu je zachycen v parku s výhledem na zámek Fryštát při hře na klavír v doprovodu violoncellistky Venduly Zajícové a zpěvačky Terezy Macoškové.

Podívejte se na klip k písni Pouta

Zdroj: Youtube

Autor dvou písní o zaniklém městě je karvinský rodák. A ačkoli původní Karvinnou nepamatuje, inspiraci při psaní textů čerpá z vyprávění příbuzných, kteří se v dnes už neexistujícím městě narodili a prožili část života.

Po stopách života ve staré Karviné se můžete vydat pomocí nové aplikace

„Nejvíc mi ale pomohla kniha Karin Lednické Šikmý kostel. Autorku chápu a při četbě jejího románu rozumím tomu, co se snaží sdělit. Fakt jsem to prožíval. Myslím, že každý Karviňák to má někde v genech. Já měl po přečtení toho románu obrovskou chuť se pod to nějak podepsat, protože jsem hrdý na to, odkud pocházím. A přestože jsem starou Karvinou nezažil, v okolí šikmého kostela vnímám tu energii, ten minulý život, který tam byl,“ říká Jan Varga. Klip je možné zhlédnout na adrese https://www.youtube.com/watch?v=bWh4bYFJyrc

Lidé jsou za dokument vděční

Režisérka druhého dílu dokumentu o Zaniklé Karviné Monika Vodáková je prý sama zvědavá na reakce diváků. „U jedničky jsme nevěděli, co se bude dít, a nakonec se to promítalo, včetně škol, asi osmnáctkrát. Dvojka teď jedničku doplňuje. Už tam nebude to překvapení, ale jsme sami zvědaví, jak to diváci přijmou. Dlouho jsem přemýšlela, jak to vlastně pojmout, která témata otevřít, protože každý tam chce něco jiného. Pokračování je složeno z příběhů obyčejných lidí, horníků a jejich životů,“ dodala Monika Vodáková.

OKD podniká kroky, aby mohla těžit i po roce 2023

Dodala, že druhý díl je o něco delší než první. „Lidé tak rádi vzpomínají, že by snesli i dvouhodinovou stopáž. Aspoň nám to říkali,“ prozradila režisérka. V prvním díle zejména pamětníci vyzdvihovali samotný fakt, že někdo takový dokument natočil. „Někteří diváci měli slzy v očích, protože na plátně měli svůj život, své domovy a vzpomínky. Prostě něco, co tu nebylo a co jim chybělo,“ dodává režisérka Monika Vodáková.

Premiéra dokumentu O zaniklé Karvinné 2 bude v kině Centrum 14. ledna a plánovaní jsou hned tři projekce. Předprodej vstupenek začne 19. prosince.