Důležitá upozornění: K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena. Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou obuv.

Po vstupu do zaplaveného bytu či domu ihned zkontrolujte stav potravin

Zaplavené potraviny: Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a desinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte.

Čištění konzerv a sklenic: Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku desinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou.

Zlikvidujte také všechny hermeticky balené potraviny, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, zvlhlý obsah, silně znečištěný uzávěr!! Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6°C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.

Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potraviny neuzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zemědělské potraviny, je nutno považovat je za zdravotně závadné! Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Po návratu je nutno byt vysušit, uklidit a desinfikovat

Udělejte v místnosti nebo místnostech průvan. Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje. Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním. Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál- tapety a omítky.

Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek desinfikujte za pomoci 2% roztoku Chloritanu T, který připravíte rozpuštěním 8mi vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použít SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 9ti litrů vody). Nechte působit 30 minut nebo zaschnout.

Dezinfikované nádobí nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky. Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny. POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM.

Postup při sanaci zatopených studní

Očista a desinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup: Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou. Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.



Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku- nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.

Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.

Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 19ti litrů vody). Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu opět znovu vyčerpat. Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.

Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu. Provést desinfekci vody, například přípravkem SAVO. Při provádění desinfekce respektujte návod na použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní od 80 do 120 cm) na 1 m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA (polévková lžíce). Celkové množství SAVA pro desinfekci vypočítejte podle výšky ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropící konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechte působit alespoň 8 hodin.

Teprve po provedené desinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.

Důležitá je také desinfekce odpadních sifonů a žump

Použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO. K desinfekci obsahu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1 m3 obsahu žumpy.

Nezapomeňte očistit a definfikovat oděvy a prádlo

Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku SAVA (připravíme nalitím 1 litru SAVA do 9 litrů vody). Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku. POZOR! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky! Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90° C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte.

Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem.

Riziko infekčních onemocnění

Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. dysenterie) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůži (např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.

(Zdroj informací: Ministerstvo zdravotnictví České republiky)