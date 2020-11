/FOTO/ 25. listopad 2020 se stal pro bohumínský spolek i město Bohumín památným dnem. Členové spolku PRO-FIT 12 společně se zástupci města, spolku Alma Mater vysadili tři mladé stromky – sakury, jako symbol naděje pro onkologické pacienty. Naděje, která nikdy nezhasne.

Zástupci spolku onkologických pacientů PRO FIT 12 spolu se zástupci města a dětmi ze ZŠ Masarykova zasadili v Bohumíně sakury naděje. | Foto: Pavel Čempěl

Patrony sázení se staly děti z Masarykovy základní školy, která měla při podzimním dobročinném Květinovém dni nejvíc prodaných kvítků. „Tři mladé stromky, které jsme vysadili, vnímáme jako naději pro onkologické pacienty. Sakury vyjadřují symbol krásy, ženskosti a lásky, a navíc dostaly jména. Minulost (vzdávají každoročně vzpomínku zesnulým členům), přítomnost – to jsme my a budoucnost, to je naše nejmladší generace,“ uvedla předsedkyně spolku Zdeňka Cichá.