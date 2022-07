Žádné bakterie, dětem z tábora zřejmě jen nesedlo jídlo

Jeden z bodů se týkal i valné hromady společnosti ENVEZ (49 % akcií město, 51 % akcií ČEZ ESCO), která chystá výběrové řízení na zhotovitele alternativ pro dodávky tepla do Havířova. Mělo by jít o decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny. Společnost, jejíž akcionářskou smlouvu schválili zastupitelé na posledním jednání v roce 2021 těsnou většinou, skončila za rok 2021 ve ztrátě 780 tisíc korun. „Loňská ztráta byla plánovaná, souvisí mimo jiné s náklady na přípravu projektů, které budou generovat výnosy až později. Kromě alternativní koncepce teplárenství pro Havířov se chceme zaměřit také na celkové ozelenění havířovské energetiky, například na fotovoltaiku a chytrá energetická řešení, která přinesou nejen zisk pro ENVEZ, ale především výrazné úspory pro Havířov," vysvětlil pro Deník ztrátu mluvčí ČEZu Vladislav Sobol.

Antimonopolní úřad prověřuje podnět ohledně havířovského tepla

Deník se primátora na místě ptal na městský zpravodaj Radniční listy. Otázku, zda v nich plánuje vedení města stranu věnovanou opozici nebo názorům čtenářů, nechal primátor bez odpovědi. Ze statutárních měst v kraji má stranu věnovanou opozici Ostrava a Opava. Nutno podotknout, že primátor Josef Bělica byl v červnovém čísle havířovských Radničních listů na osmi fotografiích. „Pravidlem je, že městský zpravodaj slouží k informování o městě. Nesmí být tribunou politických stran. Pokud se primátor objeví na pěti, osmi, desíti fotografiích, je to jistě naddimenzované. Důležitá je událost, nikoliv primátor nebo starosta. Takže jistě lze pořídit fotografie bez primátora," okomentoval situaci pro Deník politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého. „Jak by měly vypadat Radniční listy obecně? Ten nejlepší vypadá tak, že je tam řada rubrik, mohou přispívat občané, redaktor se snaží o popis problému na základě hlasů opozice i koalice a komentuje jejich názory," nastínil Pavel Šaradín.

Kauza tepla v Havířově se přiostřuje, může mít Bělica problém?

Deník se primátora dotazoval i na květnový dopravní kolaps u velkého rondelu, kdy se ucpalo brzo ráno celé město a řidiči čekali v koloně až dvě hodiny. „O situaci jsme nebyli předem informování ŘSD. Této organizaci asi 14 dní předtím někdo napadl web, takže to nebylo se standardním informováním. Město v tomhle tom směru nemá možnost nějakým způsobem do toho zasáhnout. ŘSD opravuje silnice první třídy, které má ve své správě. Hlavní průtah městem, který je naprojektován z doby vzniku města, je prostě v tomto směru nedostatečný a myslím si, že do budoucna by řešením mohl být obchvat," řekl Josef Bělica.

Jedna otázka Deníku na primátora se týkala pomníčků životické tragédie, z nichž některé by měly padnout právě kvůli obchvatu města. Deník se ptal, jakým způsobem bude město bojovat za zachování všech pomníčků této tragédie. „Všechny tyto problémy se musí řešit v přípravě projektové dokumentace, která zatím připravena není. Máme technickou a ekonomickou studii a vypisuje se řízení na projektanta EIA. ŘSD se bude muset s touto otázkou vypořádat. Nikoliv město Havířov. Jsme připraveni v tomto směru poskytnout součinnost a v případě, že to bude možné, tak případně i spolupracovat na tom, jak ty pomníčky zachránit. Ale samozřejmě to bude otázkou, myslím si, ne pro toto, ani ne pro příští, ale pro to přespříští zastupitelstvo," řekl primátor Josef Bělica.

Zasedání havířovského zastupitelstva? Na nic se neptejte, odpověď nedostanete

Protože se blíží Havířovské slavnosti, Deník se ptal, která konkrétní opatření udělá město pro to, aby se neopakovala situace z minulého roku, kdy venku čekaly tisíce lidí na vstup a zda budou mít lidé, kteří si vstupenky koupí v předprodeji, možnost dopředu si vyměnit pásek na ruku. „Havířovské slavnosti se připravují, Městské kulturní středisko celou situace řeší. Bavili jsme se o tom, předpokládáme, že k problému, ke kterému došlo v minulém roce, nedojde. Nicméně minulé Havířovské slavnosti považuji za velmi úspěšné a z celkových stížností ke mně dorazily pouze dvě. Lze usuzovat, že přestože tam bylo 30 tisíc lidí, to byla velmi úspěšná akce," řekl primátor.

Deník se dotazoval také na kauzu ovlivňování veřejných zakázek za 170 milionů korun, ve které stíhají policisté čtyři obviněné i za rekonstrukci městského domu v Havířově. Tématu se budeme věnovat samostatně v příštích dnech.