Zatím jen naděje a snahy

Moderně tepající část města plná života. Takové jsou plány a představy o historickém jádru Orlové tedy Starém Náměstí a širokém okolí.

Staré orlovské náměstí. Foto: Deník/Tomáš Januszek

Někdy v budoucnu by zde například měla vyrůst vilová čtvrť. Město se rozhodlo pořídit takzvaný regulační plán, ve kterém jasně načrtne, co všechno bude v lokalitě v budoucnu možné, a co naopak ne.

„Regulační plán má větší váhu než územní plán. My se teď scházíme s dalšími vlastníky tamních pozemků a debatujeme o tom, co mají do budoucna v plánu oni sami. Na základě takových podkladů pak regulační plán budeme tvořit,“ řekla Deníku orlovská místostarostka Petra Ječmionková.

Jedním z nich je společnost Asental Land. Ta vlastní čtyři hektary pozemků v lokalitě pod evangelickým kostelem. „V budoucnu plánujeme tyto pozemky využít pro výstavbu rodinných domů,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Tomáš Neščák.

Jenže také zde zatím chybí konkrétnější údaje. „Detaily a časový harmonogram našeho záměru ale nelze v tuto chvíli blíže upřesnit,“ dodal mluvčí.

Snahy o oživení lokality trvají již bezmála třicet let. Pomohlo zbourání kolonie zdevastovaných cihlových domků pod hřbitovem, město se snaží pronajímat prostory kliniky v sousedství historické radnice.

Momentálně jde ovšem o poměrně vybydlenou čtvrť, kde se daří několika obchodům, a další snahy jsou zatím stále v podobě nekonkrétních plánů.