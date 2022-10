Na tuto otázku se dnes těžko shání seriózní odpověď s relevantními údaji. Společnost Veolia, která centrálně dodává teplo do sídlištních bytů v Karviné a části Havířova, totiž podle mluvčí firmy ceny dodávaného tepla nezveřejňuje, protože jsou v každém městě a obci jiné podle lokálních podmínek.

Zástupci Veolie zatím jen uvedli, že nárůst nebude v násobcích jako u jiných energií, ale pouze v desítkách procent. „Přesnější údaje budou až na konci roku,“ řekla Deníku mluvčí Veolia Energie Jana Dronská.

Zvýšení o 20 procent

Vycházíme-li z cen za rok 2021, platili lidé za teplo dodané do obecních i družstevních bytů v Karviné 630,52 koruny za gigajoule. Na jaře po vypuknutí války na Ukrajině a růst cen energií pak Veolia avizovala zvýšení cen v řádu stokorun, pro Karvinou a Havířov maximální o 20 procent. „Průměrná domácnost zaplatí měsíčně o 190 až 290 korun více podle druhu využívaných paliv a lokálních podmínek,“ uvedl letos na jaře obchodní ředitel skupiny Veolia energie Jakub Tobola.

Kolik bude stát teplo na Karvinsku? Ceny jsou nasmlouvané do konce roku

Pokud platí aktuální cena 753,50 koruny za gigajoule, (za tolik Veolia dodává do městských bytů, pozn. red.), odpovídá to avizovanému dvacetiprocentnímu zvýšení ceny.

Rok 2023: ceny zatím neznámé

Do konce letošního roku mají výrobci tepla a jeho distributoři ceny nasmlouvány. Co ale bude od ledna? Až o dvacet procent více zaplatí letos za dodávky tepla nájemníci bytů společnosti Heimstaden. Ta už také nájemníkům navýšila zálohy. O cenách platných od ledna 2023, zatím jasno nemá.

„Oslovili jsme dodavatele s tím, aby nám sdělili cenu, se kterou kalkulují od 1. ledna. Avšak konkrétní informace ještě nemáme,“ uvedla mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz.

Domácnosti v Českém Těšíně čeká od ledna 2023 nárůst ceny za teplo až o padesát procent. „Předběžně jsme to propočítávali, a jelikož se na nás jako plynovou teplárnu vztahuje zastropování cen, tak toto navýšení beru jako strop. Pokud by došlo průběhu roku k poklesu, tak bychom to využili a cenu snížili,“ uvedl ředitel městské společnosti Teplo Těšín Dariusz Cymerys.