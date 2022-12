Je čtvrtek před polednem a paní Marie už čtvrt hodiny před ohlášeným příjezdem okukuje vývěsky před dnes už uzavřenou prodejnou potravin. „Ano, čekám tu na pojízdnou prodejnu. Psali, že by měla přijet okolo poledne,“ říká důchodkyně.

Doufá, že dnes už nakoupí, protože v pondělí, kdy tady čekala, auto nepřijelo. „Bylo tu více lidí, ale dostali jsme špatnou informaci, auto přijelo až v úterý. A to jsem nemohla. Budu se jich muset zeptat, kdy budou jezdit, vyrobím letáčky a roznesu je po obci, aby všichni věděli,“ říká.

Důvod této „osvěty“ je prostý: když před dvěma měsíci majitel poslední prodejny potravin ve Stanislavicích oznámil, že ji uzavře, snažila se českotěšínská radnice zajistit zásobování této městské části tímto způsobem. A podařilo se, na výzvu reagovali obchodníci z Polska.

Nabídka pestrá

Ještě ani nestačíme probrat všechny místní „novinky“, když se ozve troubení a blíží se k nám bílá dodávka s polskou registrační značkou. Řidič vystoupí a otevře dveře nákladního prostoru a… „Račte si vybrat!“

Už letmý pohled do „prodejny“ stačí, aby člověk věděl, že základní nákup potravin tady bude bez problémů. V nabídce je pečivo, chleba, mléko, ovoce i zelenina, máslo, olej, mouka, balené maso a uzeniny i sladkosti. Vmžiku se seběhnou další zákazníci z okolních domů a „obchod kvete“.

Všichni shodně říkají, že pojízdná prodejna je dobré řešení. „Určitě je to dobré a budu ji využívat. Mohla bych sice zajet nakoupit do města autobusem, ale běžný nákup ráda pořídím i tímto způsobem,“ říká důchodkyně, paní Anežka.

Ochota obchodníků, důvěra zákazníků

Radost nakupujících střídá obezřetnost prodejce v okamžiku, kdy se představím jako novinář. Majitel firmy nestojí o publicitu a nepřeje si, abych při nákupu fotografoval. Omlouvá se a vysvětluje i důvody. „Konkurence v této branži je u nás v Polsku velmi silná a tvrdá. Nechceme jiným obchodníkům ukazovat místa, kam zajíždíme,“ říká Mateusz, majitel prodejny. „Nejvíc mě štve, že to jsou lidi, kteří u nás pracovali, my je to naučili a oni pak odešli a teď nám konkurují,“ postěžoval si.

On tento byznys dělá už 20 let a jak říká, vždycky nebylo dobře, ale na trhu se udržel. Šestkrát denně vyjíždí ráno z města Jastrzębie-Zdrój a jezdí po celém českém Slezsku, nejdál od hranice prý zajíždí s pojízdnou prodejnou až k Odrám. „A lidi jsou vděční, že tam přijedeme. Ale proto to děláme, aby si lidi mohli nakoupit,“ říká Mateusz.

Zájem lidí ze Stanislavic ho pochopitelně těší. „Oni jsou spokojení a my taky. Musíme se teď seznámit, vybudovat si vzájemnou důvěru, i proto dávám všem své telefonní číslo a mohou kdykoliv volat a zeptat se, nebo si něco objednat, a my to přivezeme,“ říká polský obchodník.

Ve Stanislavicích zatím zastavují jen u bývalého obchodu, ale chtějí najít další zastávky, například u školy. „Do budoucna chceme jezdit přímo k jednotlivým domům tak, jako to děláme na jiných místech, kam už zavážíme roky,“ dodává Mateusz. V tuto chvíli platí, že auto bude do Stanislavic zajíždět v pondělí a ve čtvrtek mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou.