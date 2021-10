Místní tým Klaunů se rozhodl navštívit svá spolupracující zařízení v rámci jednoho dne, poděkovat personálu za 20 let spolupráce, a na oslavu před sebou koulet červený nos.

Organizace Zdravotní klaun oslavila 20 let své existence v ČR. Při té příležitosti se v Moravskoslezském kraji konala speciální tour.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.