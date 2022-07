Zdravotní sestrou jsem chtěla být už od školky, říká oceněná Jaroslava Kuzníková

Ve zdravotnictví pracuje dlouhých 47 let, z toho 42 let v jedné nemocnici. Má tedy za sebou bohatou pracovní kariéru a moře zkušeností, které dnes předává mladším kolegyním. Její pracovní nasazení a obětavost ocenili i její nadřízení, když jí nominovali do ankety ministerstva zdravotnictví, ve které získala paní Jaroslava Kuzníková cenu Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství.

Zdravotní sestra Jaroslava Kuzníková získala cenu Alice Garrigue Masarykové za přínos pro zdravotnictví. | Foto: Deník/Tomáš Januszek