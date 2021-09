Svědci nehody v areálu nemocnice okamžitě zalarmovali zaměstnance v nejbližší budově, konkrétně se jednalo o pracovníky laboratoře, kteří přivolali resuscitační tým. „Aby měla pacientka okamžitou první pomoc, tak dvě pracovnice laboratoře musely přelézt plot a stejně tak lékař a sestra resuscitačního týmu. Byla to totiž nejrychlejší cesta. V této části nemocnice není žádný východ a v tomto případě šlo o každou minutu. Oběhnout celou nemocnici by zdravotníkům zabralo mnohem více času,” konstatuje ředitelka nemocnice.

K události došlo na opačném konci areálu, než se nachází výjezdová brána nemocnice. „Za plotem zkolabovala neznámá žena a udeřila se do hlavy. Ležela na chodníku, čehož si všimli naši pacienti při cestě na odběry do laboratoře,” popisuje začátek příběhu MUDr. Barbora Zbránková, předsedkyně představenstva Nemocnice Agel Český Těšín.

V blízkosti Nemocnice Agel Český Těšín došlo ve středu k dramatické situaci. Souhra všímavých pacientů v nemocnici s pohotovými zdravotníky vedla k rychlé a profesionální první pomoci u chodkyně, která se po pádu na zem mimo areál nemocnice vážně poranila na hlavě. Zdravotníci neváhali a k zraněné ženě to vzali nejkratší a nejrychlejší možnou cestou - přes plot nemocnice.

