Poslední rozloučení s ortopedií, které jeho organizátoři oznámili vyvěšením parte, vyjde od nemocnice v 15 hodin. Podle organizátorů to má setkání v klidném duchu a bez proslovů, účastníci ponesou rakev. „Vše již bylo řečeno,“ říkají.

„Smuteční hostina“ se, jak stojí na parte, se koná od 16 hodin v restauraci Le Cafe v centru města. Lůžkovou ortopedii se kraj coby zřizovatel nemocnice rozhodl v rámci optimalizace přesunout nejprve do Havířova. S tím i souhlasili lékaři.

Po odvolání primáře Tomáše Knybela však nastal zvrat a oddělení se přestěhovalo, přes nesouhlas lékařů do Nemocnice v Karviné-Ráji. Ortopedický tým z Orlové se rozpadá, lékaři do Karviné jít odmítli, sester přejde do Karviné jen několik.