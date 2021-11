Podle výroční zprávy Národní protidrogové centrály došlo v posledních letech k výraznému posunu na marihuanové scéně, kde začaly převažovat malé domácí pěstírny.

Zatímco v roce 2011 jich bylo jen třicet procent, vloni se jejich podíl vyšplhal na více než sedmdesát procent. Jde nejen o venkovní a skleníkovou formu, pěstování konopí se přesouvá i přímo do domovů. Další třiadvacetiprocentní zastoupení má podle Národní protidrogové centrály kategorie „malá pěstírna“.

„Dominuje tendence zřizování menších pěstebních provozů,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.

Cena marihuany se podle kvality a způsobu pěstování pohybuje v Moravskoslezském kraji od desítek korun do 200 korun za gram.

„Uvidíme, jak se to projeví. Zatím beru gram marihuany za 140 korun, záleží i na množství. Nejsem ale přímo u zdroje. Doufám, že pokud se to nějak na ceně odrazí, nebude to nic razantního. I kdyby to ale zdražilo, peníze vždycky nějak seženu,“ řekl David z Karvinska.

Energetická stopa

V minulosti se řadu pěstíren podařilo odhalit díky „energetické“ stopě. Například při podezření na nelegální odběr elektřiny nebo při extrémním nárůstu spotřeby elektřiny. Policisté při těchto vyšetřováních spolupracují s dodavateli energií.

Výše zmíněné se však týká zejména průmyslových a velkokapacitních pěstíren. Těch ale postupně ubývá a jsou nahrazovány malými domácími pěstírnami.

U nich je energetické odhalení komplikovanější. Nárůst spotřeby totiž není tak dramatický a může být přisuzován jiným činnostem.

Doma na klíč

Moravskoslezští policisté jsou co do celkového počtu odhalených pěstíren za posledních dvanáct let nejúspěšnější v republice. Nejvíce se jim dařilo v roce 2019, kdy zlikvidovali bezmála sedmdesát pěstíren. Výraznou měrou se na tom podepsala i razie, při níž jen na Ostravsku zlikvidovali přes dvacet pěstíren.

V té době se již začal prosazovat trend menších a domácích pěstíren. Hlavní organizátoři svým známým „na klíč“ zařizovali nebo dodávali pěstírny, například v podobě pěstebních stanů. Poté od nich odebírali marihuanu. Zatčeno bylo jedenadvacet lidí.