Zvyšování cen energií, pohonných hmot, potravin a dalších komodit se brzy projeví na zvyšování cen výrobků i služeb. Vyplývá to z vyjádření vedoucích pracovníků kulturních a sportovních zařízení ve městech okresu, dopravce i zástupce gastrosféry, které Deník tento týden oslovil.

Energie zdražují, co služby na Karvinsku? | Foto: Profimedia.cz

Zatím se zvyšování cen vyhýbá kultuře – nikdo z oslovených kulturních pracovníků nepotvrdil zvyšování cen vstupenek do kina či divadla. „Neuvažujeme o zvýšení na běžná představení. Tam vstupenka kryje především náklady za obsah - divadla, koncerty, filmy, atp. - cena energie je v tom jen marginální částka. A výši vstupného do kina určuje distributor. My ho nad jeho rámec zvyšovat nechceme, aby bylo kino pro všechny naše klienty co nejdostupnější,“ uvedl Karel Balcar, ředitel kulturní organizace K3Bohumín.