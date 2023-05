Nešťastné až katastrofální a likvidační. Tak hodnotí někteří hospodští na Karvinsku návrh vlády na zvýšení DPH u čepovaného piva z 10 na 21 procent. To bude mít za následek zdražení samotného piva.

Pivnice Centrum v Orlové. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Jak to asi ponesou hosté? Nepovede to v konečném důsledku ke krachu hospod a restaurací, které stojí a padají právě na pivu? Tyto otázky nyní rezonují hospodami na Karvinsku.

„Je to katastrofální a likvidační rozhodnutí,“ říká na téma zvýšení DPH na čepované pivo majitel Restaurace a baru Blesk v Havířově-Šumbarku Radomír Dian. „Víte o jiné možnosti, než zdražit pivo, pokud chceme přežít? Jsem si jistý, že pro některé hospody toto bude mít fatální následky,“ říká Dian.

Mezi podnikateli v pohostinství se ale najdou i optimisté, nebo možná ještě lépe řečeno - realisté. „Už se mluví o tom, že zdražení bude o tři až šest korun. Řekněme, že o tu vyšší částku to bude v Praze či na frekventovaných turistických místech. Tady u nás na Ostravsku třeba o tři koruny. Budeme se snažit zvýšit cenu tak, aby byla pro lidi přijatelná,“ říká René Gruszewski, majitel pivnice Centrum v Orlové-Lutyni.

Je mu prý jasné, že zákazníkům se to nebude líbit. „Nebudou šťastní a budou remcat, tak jako remcali, když se zdražovalo kvůli energetické krizi. Ale pak pochopili, že to jinak nejde a přijali to. Odhaduju, že to potrvá tak měsíc a pak to lidé stejně přijmou jako fakt. Možná si nedají plzeň, která po zdražení bude šplhat k šedesáti korunám, ale dají si radegast,“ uvažuje Gruszewski.

V důsledku zdražení ale počítá i on s úbytkem hostů a také s tím, že někteří lidé začnou více kupovat pivo lahvové a místo v hospodě jej budou pít doma u televize. Přesně takový plán mají dva muži, kteří v pátek dopoledne právě před pivnicí Centrum debatovali na aktuální pivní téma.

Lahváče místo točeného?

Stejně jako René Gruszewski, který mluví o tom, že se zvýšení DPH na čepované pivo ještě více rozevřou nůžky mezi točeným a lahvovým pivem, což bude mít za následek úbytek lidí v pivnicích, vidí vývoj i Radomír Dian z Havířova. „Ono je to tak, že čím dál více lidé pije levnější lahváče namísto točeného piva už dnes,“ upozorňuje Dian.

Jana Šrubařová, provozovatelka dvou karvinských a jedné pivnice v Orlové, je si situací smířená. „Zdražuju vždy, když zdražují pivovary. Upřímně? Stejně s tím nic nenaděláme, já se vždy přizpůsobím,“ řekla Deníku Šrubařová.

Stejně jako na samotné restaurace, dopadne zvýšení DPH i na pivovary. „Doba je zlá a toto je další krok vedoucí možná až k záhubě. Co vypukl covid, tak je situace horší a horší, vždy se něco přidá - jednou covid, pak energetická krize, válka a teď zvýšení DPH,“ postěžoval si provozní karvinské restaurace Ovečka Jakub Kostura. Jedenáctka tamního piva značky Larische se dnes v restauraci prodává za 39 korun.

Podle provozního z Ovečky hosté v restauraci nemají problém dát za pivo šedesát korun. Ale je prý stále těžší vejít se do této částky s náklady a zachovat si přiměřenou marži. „Zdražující suroviny, energie, musíte platit nájem a zaměstnance, kterých se koneckonců poslední roky vůbec nedostává,“ říká Kostura. Problém je podle něj hlavně v zimním období, kdy lidé do hospody chodí čím dál méně.

Majitel karvinské restaurace Chachar Lukáš Rychlý je prý sám zvědavý, jak se situace po zvýšení DPH vyvine a co způsobí. „Zdražení bezesporu určitě. My jediní ve městě máme tankovou plzeň, ale na pivu nejsme úplně závislí, drží nás jídlo v restauraci a rozvoz,“ říká Rychlý, jenž po zvýšení ceny piva, které dnes prodává za 49 korun, počítá s odlivem zákazníků.

„Krachy přijdou. A náš úkol je nebýt mezi těmi, kdo zkrachujou. Paradoxně, když někdo zkrachuje, jeho zákazníci přejdou k tomu, kdo přežije, takže to může mít v konečném důsledku i takovýto pozitivní efekt,“ dodává Lukáš Rychlý.