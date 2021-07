/ROZHOVOR/ Zhruba 10 let se tato městská část zmítala v agónii, kdy se nevědělo, jaký bude její další osud. Hrozilo, že podobně jako Darkov, Lipiny nebo část Louk zmizí z mapy. Jenže je všechno jinak, těžit se pod Starým Městem nebude. Naopak se tato část Karviné může v budoucnu stát vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Co je pro to třeba udělat říká v rozhovoru karvinský primátor Jan Wolf.

Primátor Karviné Jan Wolf. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Společnost OKD oznámila, že už nepočítá se tím, že by pod Starým Městem těžila uhlí a není vyloučeno, že tato lokalita opět ožije. Mohly by se tam opět stavět rodinné domy, prostě se tam vrátí život. Co je podle Vás potřeba pro budoucí rozvoj Starého Města udělat?

První podmínkou je, aby se pod Starým městem odepsaly zásoby uhlí. Vládní nařízení k ukončení těžby tento úkol uložilo státnímu podniku Diamo, který má provést veškeré kroky, aby došlo k odepsání zásob. My se u představitelů podniku Diamo dotazujeme, zda se na tom skutečně pracuje a chceme znát jednotlivé kroky. Jedná se však o dlouhodobý proces.