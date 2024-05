„To se samozřejmě týká i Bohumína. Stát loni rozhodl o krácení rozpočtového určení daní, jehož prostřednictvím přerozděluje část vybraných daní od lidí zpět do míst, kde žijí, aby se použily na místní rozvoj a služby. Letos nám pošle o to méně peněž, o kolik více jsme získali navýšením daně. Takže ve skutečnosti není navýšení daně z nemovitosti příjmem města, ale státu,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha.

Jak podotkl, na občany mohlo dopadnout ještě vyšší zatížení v případě, že by Bohumín uplatnil právo na změnu koeficientu daně z nemovitosti. „Některá města se takzvaně svezla se státem a koeficient ve stejnou dobu navýšila. My jsme k tomuto kroku kvůli našim občanům a také firmám nepřistoupili. Odmítli jsme se podílet na finančním vysávání peněženek v době, kdy lidé mají při zdražování energií, potravin a dalších komodit hluboko do kapsy,“ doplnil starosta s tím, že s koeficientem město nehýbalo už dvanáct let.

Finanční správa začala rozesílat informace o výši daně na konci dubna prostřednictvím složenek, e-mailem či datovou schránkou. Platební údaje obsahují QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje pro platbu. Zaplatit lze kromě bezhotovostní formy i složenkou. Nepřesáhne-li daň 5 tisíc korun, je splatná do 31. května. V případě vyšší částky je možné ji uhradit ve dvou termínech, a to do 31. května a do 30. listopadu.